Campobello di Licata, stalker del sindaco patteggia la condanna

Innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha patteggiato la condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa, Ignazio Accascio, 32 anni, di Campobello di Licata, imputato di stalking, tentata estorsione e minacce al sindaco, Vito Terrana, e ai suoi familiari. In particolare, lo scorso 7 dicembre Accascio in strada ha minacciato il sindaco Terrana con una pistola, che sarebbe stata un’arma giocattolo, come quella trovata e sequestrata a casa sua dai Carabinieri. Accascio è stato difeso dall’avvocato Giancarlo Tricoli.

