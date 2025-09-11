Riccardo Ricci, talento musicale giovanissimo già sulle radio nazionali

Condividi

Riccardo Ricci in arte Firelight ha 21 anni ed è nato a Città di Castello. La passione verso il mondo della musica nacque sin dall’età di sei anni quando iniziò a cantare sul coro della sua parrocchia. Poi ha coltivato questa sua dote presso una scuola elementare denominata “Maestre Pie” dove da lì si è cimentato nello studiare i testi delle varie canzoni che il maestro gli dava e nella comprensione dei vari spartiti musicali.

Ha proseguito il tutto alle medie ed infine alla scuola superiore si è confrontato con i suoi genitori e gli disse che la musica voleva che fosse il suo futuro lavoro e da lì ha contattato una casa discografica che l’ha assunto nella propria scuderia e ha iniziato a scrivere i testi delle sue prime canzoni.

Da “Ti aspetterò qui”, passando per “Resta con me”, “Un solo sguardo”, “Gen Z”, “Perfetti Sconosciuti”, “Ora più che mai” fino ad arrivare al suo ultimo singolo dal titolo “L’amore non ha prezzo” uscito lo scorso 29 agosto su tutte le piattaforme musicali e sulle radio nazionali. Quest’ultimo è distribuito dalla sua nuova casa discografica denominata Milano Music Play (U.M.V.G.) che fa capo a Ettore Diliberto.