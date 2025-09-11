Oltre 1,5 milioni ai centri antiviolenza. Albano: «Promuoviamo la cultura del rispetto»

L’assessorato regionale alle Politiche sociali ha stanziato 1 milione e mezzo di euro per la gestione dei Centri antiviolenza iscritti all’Albo regionale. Si tratta di un decreto, rivolto ai Comuni, per erogare contributi per i costi sostenuti o da sostenere tra novembre 2024 e ottobre 2025. Ciascun Comune dovrà presentare un prospetto delle spese redatto dal Centro antiviolenza presente sul proprio territorio, così da consentire all’assessore di erogare le somme. Il limite massimo di contributo per ciascuna struttura è di 50 mila euro. L’assessore Nuccia Albano afferma: “Investire sulle strutture e sui servizi di supporto è un passo essenziale per promuovere una cultura del rispetto e della tutela dei diritti di tutte le donne, contribuendo a costruire una comunità più sicura, inclusiva e solidale.”
