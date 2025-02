Inchiesta neomelodico De Martino: denunciato anche il padre

Condividi

Nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza di Palermo – che ieri ha sequestrato beni per oltre 220.000 euro al cantante neomelodico palermitano Agostino Galluzzo, noto come Daniele De Martino – è stato denunciato anche il padre, allorchè ha percepito il reddito di cittadinanza dal 2019 al 2022, intascando quasi 40.000 euro, indebitamente perché nell’istanza il figlio è stato indicato come disoccupato. Gli sono stati sequestrati beni per l’equivalente, ovvero quasi 40.000 euro. Il cantante avrebbe evaso il fisco dal 2016 al 2022, in riferimento a compensi percepiti quantificati in circa 850.000 euro. Nel corso di perquisizioni sono stati sequestrati orologi Rolex, preziosi e denaro contante.