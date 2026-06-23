Autonomia donne vittime di violenza: 1,4 milioni per percorsi di riscatto e indipendenza

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La Regione ha pubblicato un avviso da 1.402.500 euro per sostenere progetti personalizzati destinati a donne vittime di violenza, anche con figli minori o disabilità, con l’obiettivo di favorire autonomia abitativa, inserimento lavorativo e rafforzamento delle competenze. Come spiega l’assessore Nuccia Albano, l’intervento punta a rafforzare una presa in carico che metta al centro la donna, offrendo non solo protezione ma strumenti concreti per ricostruire una vita indipendente attraverso lavoro e stabilità abitativa. Previsti anche interventi nelle scuole per promuovere cultura del rispetto, pari opportunità e contrasto alla violenza di genere, con attività formative per studenti, docenti e famiglie e un appuntamento obbligatorio il 25 novembre.

Le linee di intervento comprendono borse lavoro fino a 10 mila euro, sostegno all’autoimpresa per acquisto di attrezzature, arredi, utenze e canoni di locazione, contributi per autonomia abitativa come affitti, spese condominiali, utenze e registrazione del contratto, oltre a supporti individuali come formazione, babysitting, alfabetizzazione e patente di guida.

I progetti saranno presentati da enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, già attivi nei centri antiviolenza o nelle case rifugio, con esperienza nel contrasto alla violenza di genere. Il beneficiario deve essere individuato già in fase di domanda e il piano costruito sulle esigenze della donna, con un approccio integrato tra autonomia economica, casa, lavoro e prevenzione culturale per favorire un’uscita stabile dalla violenza.