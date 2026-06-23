Turismo agrigentino, estate in ripresa, ma nuove dinamiche di mercato

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I primi dati della stagione estiva 2026 indicano una ripresa del turismo nella provincia di Agrigento, anche se il settore è adesso si confronta con nuove dinamiche di mercato. Secondo l’Osservatorio di Federalberghi Agrigento, cresce infatti il fenomeno delle prenotazioni last minute: i viaggiatori decidono sempre più in prossimità alla partenza, confrontano le offerte e scelgono in base al miglior rapporto qualità-prezzo.

Francesco Picarella

«Il turista oggi decide più tardi ed è molto attento alla convenienza», osserva il presidente di Federalberghi Agrigento, Francesco Picarella, sottolineando la necessità di maggiore flessibilità e servizi qualificati. In aumento l’interesse per le località balneari del territorio, da Menfi a Licata fino a Lampedusa, e per attrattori come la Valle dei Templi, Eraclea Minoa, Torre Salsa e Sambuca di Sicilia. Restano però le criticità legate ai costi dei trasporti, all’incertezza internazionale e alla minore capacità di spesa delle famiglie. Per Picarella la sfida è promuovere un’offerta integrata che valorizzi costa, borghi, cultura ed esperienze autentiche, trasformando l’interesse verso la Sicilia in soggiorni più lunghi e maggiori ricadute economiche per il territorio.