Agrigento, la morte di Gino Brucceri in incidente probatorio

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L’inchiesta sulla morte di Gerlando “Gino” Brucceri, operaio di 53 anni deceduto il 7 luglio nel cantiere del viadotto Morandi ad Agrigento, è nella fase dell’incidente probatorio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha nominato come periti gli ingegneri Cataldo Pilato e Filippo Vitale, a lavoro per ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nel cantiere. I tecnici avranno 90 giorni per accertare mansioni svolte da Brucceri, modalità di esecuzione dei lavori, misure di prevenzione adottate, eventuali omissioni o violazioni e compatibilità tra posizione del corpo, distanza della caduta e lesioni riportate. Le conclusioni sono attese il 27 gennaio. L’inchiesta coinvolge 16 indagati, tra colleghi della vittima, dirigenti Anas e imprenditori, ai quali è contestato l’omicidio colposo in concorso.