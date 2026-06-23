Presunta maxitruffa alle assicurazioni, 29 indagati

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La Procura di Trapani ha chiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 29 persone, in gran parte residenti ad Alcamo, nell’ambito di un’indagine su una presunta organizzazione accusata di simulare incidenti stradali per ottenere indebitamente risarcimenti dalle compagnie assicurative. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe operato con una precisa ripartizione dei ruoli, finalizzata alla costruzione di sinistri fittizi e alla successiva richiesta di indennizzi. Tra le misure richieste figura anche la custodia cautelare in carcere per due indagati, tra cui l’avvocato Ubaldo Ruvolo, 57 anni, che avrebbe avuto un ruolo di vertice nell’organizzazione. I legali difensori, Antonio Turrisi e Pietro Riggi, respingono le contestazioni e sostengono che Ruvolo potrà chiarire la propria posizione. L’avvocato Ruvolo è una figura nota nella vita politica alcamese ed è stato tra i fondatori locali di Fratelli d’Italia nel 2019.