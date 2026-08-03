Aragona, notte di paura: tre auto avvolte dalle fiamme, indagini in corso sulle cause del rogo

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Notte movimentata ad Aragona, dove un violento incendio ha coinvolto tre automobili parcheggiate in via Vittorini, nel centro del paese. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori e, al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi.

Le fiamme hanno interessato inizialmente una Fiat Punto di proprietà di un uomo di 46 anni. In pochi minuti il fuoco si è esteso anche ai mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze, danneggiando una Nissan Qashqai appartenente a una donna di 42 anni e una seconda Fiat Punto di un cinquantenne.

Determinante l’intervento dei residenti della zona che, accortisi del fumo e delle fiamme, hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere l’incendio ed evitare che il rogo potesse propagarsi ulteriormente, mettendo infine in sicurezza l’intera area.

In via Vittorini sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’origine dell’incendio. Dai primi rilievi effettuati non sarebbero emerse tracce riconducibili all’utilizzo di liquidi infiammabili, elemento che lascia ancora aperte tutte le possibili piste investigative.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per stabilire con certezza cosa abbia provocato l’incendio che ha distrutto i tre veicoli e provocato apprensione tra gli abitanti della zona.