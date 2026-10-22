Gravissimo lutto per sicilia24h.it. Ci lascia Franco Castaldo, fratello del nostro direttore Lelio, protagonista indiscusso del giornalismo siciliano

Redazione
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Il giornalismo siciliano perde uno dei suoi migliori protagonisti. 

Marito e padre esemplare, lascia la moglie Ombretta e i figli Giuseppe e Giulio. 

Dice addio al mondo Franco Castaldo, fratello del direttore di Sicilia24h.it Lelio Castaldo, giornalista d’inchiesta agrigentino e criminologo, conosciuto ed apprezzato a livello nazionale, ha raccontata con i suoi servizi le guerre di mafia e la criminalità organizzata, ed è stato relatore ai Festival internazionali di Giornalismo.  Non ha mai avuto paura di dare dei mafiosi ai mafiosi. 

È stato indicato come uno dei maggiori studiosi del fenomeno mafioso dal quotidiano inglese “The Independent”.  

Scrittore, direttore e fondatore del quotidiano online Grandagolo. 

Un giornalista coraggioso, di grande pregio, che si è adeguato con professionalità e classe al cambiamento dei tempi. Lui che come diceva spesso “era diventato giornalista quando non vi era ancora il fax, ma c’era la macchina da scrivere, e i pezzi li si dettavano compresa la punteggiatura”,  ha incarnato per una vita intera il ruolo profondo e serio del giornalismo, restando sempre sul pezzo. 

Da grande esperto, apprezzava a sua volta il giornalismo fatto bene, mai improvvisato. 

Ci lascia un grande professionista, un uomo di eccelsa cultura e di immenso spessore morale. 

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