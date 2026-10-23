Carmelo Pace (Dc) su approvazione Variazioni bilancio all’Ars

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Il segretario nazionale e capogruppo della Democrazia Cristiana all’Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace, interviene a seguito dell’approvazione delle Variazioni di bilancio. E afferma: “La manovra economica da 1,4 miliardi di euro approvata dall’Assemblea regionale rappresenta una risposta concreta alle emergenze, e un investimento strategico per la crescita della Sicilia, sostenendo famiglie, imprese, territori e settori produttivi. Importanti sono le risorse destinate all’agricoltura, con 50 milioni di euro per il comparto cerealicolo e ulteriori 20 milioni per sostenere investimenti e sviluppo. Il provvedimento è il risultato dei conti in ordine della Regione e della coesione della maggioranza a sostegno del governo Schifani. Anche i fondi per gli investimenti territoriali costituiscono una leva fondamentale per realizzare infrastrutture e migliorare i servizi alle comunità. Ringrazio il presidente Schifani, il governo regionale, l’assessore all’Economia Dagnino, il presidente dell’Ars Galvagno e il gruppo parlamentare della DC per l’impegno condiviso a favore dello sviluppo e della crescita dell’Isola”.