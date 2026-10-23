Rubato il vaso posto dinanzi la lapide di Sofia Tedesco

Condividi

Visualizzazioni 180

Amara scoperta, questa mattina, dei genitori di Sofia Tedesco, la ragazza deceduta alcuni anni fa a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada che dal Villaggio Mosè conduce a Favara. I genitori hanno voluto ricordare la figlia con una lapide in quel tratto di strada maledetto. Nottetempo, il vaso contenente dei fiori fuxia, il colore preferito da Sofia, è stato rubato.

“Miserabili che non siete altro, avete rubato il vaso rettangolare che c’era davanti la foto di Sofia con tutti i fiori fuxia. Vi siete giudicati voi stessi con questa azione”, è il commento dei genitori verso i responsabili del furto.