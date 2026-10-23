Agrigento, acqua Maddalusa, depositato parere legale dal consigliere Catania

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Il consigliere comunale della Democrazia Cristiana di Agrigento, Fabio Catania, ha presentato durante il question time di ieri sera un parere legale per garantire ai residenti di contrada Maddalusa l’accesso al quantitativo minimo vitale di acqua, anche negli immobili abusivi. Il documento, redatto dall’avvocato Alessandro Gerardi, propone di istituire all’Aica un registro temporaneo che consenta di acquistare l’acqua ai punti di carico e riceverla tramite autobotti, per almeno 50 litri al giorno a persona. La proposta mantiene il divieto di allacciare alla rete idrica pubblica gli edifici abusivi, specificando che la fornitura fuori rete non costituisce una sanatoria. I residenti potrebbero pagare acqua e trasporto, mentre le spese per le famiglie indigenti o con persone fragili potrebbero essere sostenute dal Comune. L’obiettivo è garantire le esigenze essenziali di salute e igiene senza legittimare gli abusi edilizi.