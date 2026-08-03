Inchiesta su appalti e tangenti, anche la ricostruzione di Ravanusa tra gli episodi contestati: “Lavori maggiorati in cambio di una mazzetta”

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L’inchiesta della Procura di Agrigento sul presunto sistema di corruzione legato agli appalti pubblici si estende anche alla ricostruzione di Ravanusa dopo la devastante esplosione dell’11 dicembre 2021, tragedia che provocò la morte di nove persone, dieci considerando il bambino che una delle vittime portava in grembo.

Tra gli episodi contestati nell’avviso di conclusione delle indagini, notificato a 24 persone e 8 imprese, figura infatti quello riguardante i lavori di ripristino degli edifici danneggiati in via Trilussa, l’area maggiormente colpita dalla deflagrazione.

Secondo la ricostruzione della Procura, alcuni imprenditori di Favara avrebbero versato una tangente di 5 mila euro all’allora dirigente comunale Sebastiano Alesci. La somma, sempre secondo l’accusa, sarebbe stata destinata come anticipo per l’acquisto di una Mitsubishi successivamente intestata al figlio del dirigente. In cambio, gli imprenditori avrebbero ottenuto un incremento dell’importo dei lavori affidati alla società Cargroup Srl.

Nella vicenda risultano indagati, con l’ipotesi di corruzione aggravata, oltre ad Alesci, anche il funzionario comunale Vittorio Giarratana e gli imprenditori della famiglia Caramazza.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Agrigento, avrebbero ricostruito l’intero iter amministrativo. Dopo il presunto pagamento della tangente, sarebbe stato predisposto un nuovo computo metrico con lavorazioni aggiuntive per un valore di 56.382 euro rispetto al progetto iniziale. Il documento venne trasmesso prima al dirigente comunale e successivamente al funzionario incaricato.

Per gli inquirenti, quell’aumento economico sarebbe stato integralmente recepito negli atti amministrativi fino alla determina dirigenziale del 7 novembre 2022, facendo lievitare il valore dell’appalto da 200 mila euro a 256.382 euro.

La Procura sostiene che l’iter sia stato caratterizzato da una grave violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, evidenziando una presunta commistione tra chi avrebbe dovuto vigilare sulla regolarità delle procedure e chi, invece, avrebbe tratto vantaggio dall’aumento dell’importo dei lavori.