Agrigento lancia una sfida nazionale: dal territorio nasce l’accordo tra Ingegneri e Ministero per la Pubblica Amministrazione

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Un progetto nato ad Agrigento supera i confini provinciali e approda a livello nazionale. È stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un accordo che punta a rafforzare la preparazione tecnica dei dipendenti pubblici iscritti agli Albi professionali e a valorizzare il ruolo degli ingegneri all’interno della macchina amministrativa dello Stato.

L’intesa prevede l’inserimento, all’interno della piattaforma formativa “Syllabus”, di nuovi percorsi di alta formazione curati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L’obiettivo è offrire ai professionisti che operano nella Pubblica Amministrazione strumenti sempre più avanzati per aggiornare competenze e conoscenze, in linea con le esigenze di innovazione e modernizzazione degli enti pubblici.

Alla base dell’accordo c’è un percorso partito dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, dove l’idea è stata elaborata e successivamente sviluppata fino a trasformarsi in una proposta di interesse nazionale. Un’iniziativa che ha trovato il sostegno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ne ha riconosciuto il valore strategico per il futuro delle professioni tecniche e della Pubblica Amministrazione.

Un ruolo importante è stato svolto dal segretario nazionale del CNI, Giuseppe Maria Margiotta, che ha accompagnato il progetto nella sua evoluzione istituzionale, favorendone il consolidamento e il confronto con gli organismi competenti.

Il lavoro portato avanti nei mesi scorsi dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dalla Fondazione CNI e dalle strutture del Ministero per la Pubblica Amministrazione ha consentito di arrivare alla firma ufficiale del Protocollo il 29 luglio 2026. Una data significativa anche perché ha segnato la prima visita di un ministro della Repubblica, Paolo Zangrillo, nella sede romana del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

L’accordo non rappresenta soltanto un investimento sulla formazione, ma apre una nuova fase di collaborazione tra istituzioni pubbliche e professionisti tecnici. La crescita delle competenze degli ingegneri dipendenti pubblici viene considerata un elemento fondamentale per migliorare l’efficienza amministrativa, garantire maggiore qualità nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e rendere più efficace la gestione dei processi legati agli appalti.

Un risultato che porta anche la firma di Agrigento, dimostrando come una proposta nata in un territorio periferico possa diventare una strategia nazionale capace di incidere sul futuro della Pubblica Amministrazione italiana.