Inquinamento ambientale a Lampedusa, due denunciati

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Due persone, il coordinatore dei servizi di raccolta dei rifiuti e il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, sono state denunciate alla Procura di Agrigento dopo un controllo ambientale nel Centro comunale di raccolta di contrada Imbriacola. I carabinieri del Centro Anticrimine Natura, insieme ai militari della tenenza di Lampedusa e ai tecnici dell’Arpa, hanno riscontrato presunte irregolarità nella gestione dei rifiuti, tra cui depositi incontrollati di materiali speciali pericolosi e non pericolosi, miscelazioni e carenze nella vigilanza. Durante l’ispezione sono stati documentati scarti abbandonati sul terreno, fuoriuscite di percolato dai cassoni e autocarri carichi in attesa di trasferimento. È stata inoltre disposta la misura del sequestro preventivo di circa 200 metri quadrati dell’area di stoccaggio, per impedire il protrarsi delle presunte violazioni. L’indagine è stata avviata a seguito di un esposto presentato dall’ex sindaco delle Pelagie Bernardino De Rubeis.