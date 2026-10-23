Agrigento, piazza Vittorio Emanuele, la pensilina sarà smontata

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Ad Agrigento la pensilina per i passeggeri degli autobus extraurbani in piazza Vittorio Emanuele sarà temporaneamente smontata perché presenta difformità dimensionali rispetto al nulla osta della Soprintendenza del 2021. Lo ha annunciato il sindaco Michele Sodano: la rimozione servirà a richiedere una nuova autorizzazione, dopodiché la struttura potrà essere ricollocata. Il Comune valuta anche soluzioni alternative per la sosta dei pullman fuori dal centro e una revisione della piazza. L’opera rientra nel piano di riqualificazione finanziato con fondi ottenuti, per 730.000 euro, durante il mandato dell’ex sindaco Franco Miccichè per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025.