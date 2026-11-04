Agrigento, colpi d’arma da fuoco a Villaseta, primi sospetti

Ad Agrigento a Villaseta alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’ingresso di un’abitazione. Sul posto, allarmati dai residenti, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile. Pochi sono i dubbi sulla matrice intimidatoria degli spari. Indagini sono in corso alla ricerca del bersaglio e del movente. Utili potrebbero rivelarsi i video – sorveglianza se disponibili nella zona teatro di quanto accaduto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il destinatario sarebbe un uomo di 60 anni, e lo sparatore un ventenne sottoposto alla prova dello stub, entrambi noti alle forze dell’ordine.
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