Pullman con 50 passeggeri rischia di finire nella scarpata: tragedia sfiorata tra Agrigento e Favara

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Notte di paura in contrada San Benedetto. L’autobus si è mosso improvvisamente senza conducente, fermandosi a pochi centimetri dal precipizio. Due persone soccorse dal 118.

Un pullman turistico con circa 50 passeggeri a bordo ha rischiato di precipitare in una scarpata in contrada San Benedetto, lungo la strada tra Agrigento e Favara.

L’episodio si è verificato durante la notte, quando l’autista, appena sceso dal mezzo, si è accorto che l’autobus aveva iniziato ad avanzare autonomamente. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’accaduto potrebbe esserci stato un problema all’impianto frenante.

Il pullman ha proseguito la sua corsa fino a raggiungere il margine della carreggiata, fermandosi fortunatamente prima di precipitare. La parte anteriore del mezzo è rimasta sull’asfalto, evitando che l’incidente si trasformasse in una tragedia.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118. I passeggeri, comprensibilmente sotto shock, sono rimasti quasi tutti illesi. Due persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Restano da chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.