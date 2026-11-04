Tentata rapina a Villaseta: indagini in corso

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Ad Agrigento a Villaseta nei pressi di un supermercato un venditore ambulante di pesce è stato aggredito a pugni da un malvivente che ha tentato di rapinarlo dell’incasso. Al rifiuto di consegnare il denaro si è scatenata una colluttazione, al culmine della quale il bandito, con il volto parzialmente coperto, costretto a ritirarsi a mani vuote, ha distrutto il parabrezza del furgone utilizzato per la vendita del pesce. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, che hanno raccolto la testimonianza della vittima dell’aggressione e avviato le indagini