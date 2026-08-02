Villafranca Sicula in festa per Maria SS. del Mirto: fede, tradizione e grande partecipazione

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Villafranca Sicula sta vivendo in queste ore uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. del Mirto, patrona del paese. Le celebrazioni, iniziate ieri e proseguite oggi, stanno richiamando centinaia di fedeli, visitatori e appassionati delle antiche tradizioni popolari, trasformando il centro cittadino in un luogo di fede, folklore e condivisione. La festa si tiene tradizionalmente nel primo fine settimana di agosto ed è caratterizzata dalle celebri “Rigattiate”, dagli addobbi, dalle luminarie e dai cortei che coinvolgono l’intera comunità.

Grande partecipazione anche per gli eventi civili che accompagnano il programma religioso, con le due storiche associazioni cittadine che rinnovano una tradizione tramandata di generazione in generazione. Il clima di festa è reso ancora più suggestivo dagli spettacoli pirotecnici e dalle iniziative che animano le vie del paese, offrendo ai tanti presenti momenti di emozione e aggregazione.

Momento culminante è la devozione verso la Madonna del Mirto, simbolo di identità e appartenenza per la comunità villafranchese. Le celebrazioni rappresentano un’occasione per ritrovarsi, accogliere i tanti emigrati rientrati per l’estate e valorizzare le tradizioni che rendono unica questa festa, conosciuta in tutta la Sicilia e capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori. (pirovagando.it)