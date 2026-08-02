San Leone, 17enne accoltellato dopo una rissa: fermato un 26enne sospettato del tentato omicidio

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Notte di violenza a San Leone, dove un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stato colpito con un coltello durante una lite. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino in piazzale Giglia, una delle zone più frequentate del quartiere balneare agrigentino.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, sarebbe scoppiata una discussione tra alcuni giovani che sarebbe poi degenerata in una violenta colluttazione. Nel corso della lite sarebbe spuntata un’arma da taglio e il minorenne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti, riportando ferite giudicate molto serie.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il 17enne è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza al pronto soccorso, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente resta ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno avviato gli accertamenti per fare piena luce sulla dinamica dell’aggressione. Gli uomini dell’Arma stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando le persone che potrebbero fornire elementi utili.

Nel frattempo è stato individuato un primo sospettato: si tratta di un 26enne originario del Gambia e residente ad Agrigento, incensurato, che è stato condotto in caserma per essere interrogato alla presenza del pubblico ministero.

L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, avrebbe dichiarato agli investigatori di aver reagito a una presunta aggressione nei suoi confronti. Una versione che dovrà essere confrontata con le testimonianze raccolte e con gli altri elementi acquisiti durante le indagini.

La Procura sta valutando la posizione del 26enne e, considerata la gravità del fatto e l’ipotesi di reato contestata, non si esclude l’adozione di un provvedimento restrittivo nelle prossime ore.