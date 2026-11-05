Menfi, condannato presunto pusher fuggitivo

Il giudice del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, ha condannato a un anno di reclusione Francesco Sabella, 29 anni, di Menfi, per detenzione di droga a fine di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. La pena è stata sospesa, ma a una condizione: lui dovrà svolgere un anno di lavoro in una struttura pubblica. La vicenda risale a una perquisizione effettuata dai poliziotti del commissariato di Sciacca, durante cui furono trovati in casa quasi 100 grammi di hashish. Il 29enne avrebbe tentato di fuggire saltando da un balcone all’altro degli edifici vicini, ma gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo.
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