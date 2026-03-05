“Radici Memoria e Futuro”: Quarto step del progetto “La Valle racconta il Mito arricchito da nuovi percorsi” degli studenti alla scoperta dell’Archivio di Stato con l’Inner Wheel

Condividi

Si è rinnovato questa mattina il legame profondo tra le nuove generazioni e le radici storiche del territorio nell’ambito del IV step del progetto “La Valle racconta il Mito arricchito da nuovi percorsi”, iniziativa che ha visto l’Inner Wheel Club di Agrigento accompagnare gli studenti dell’I.C. “Agrigento Centro” in un’inedita visita presso l’Archivio di Stato.

La Presidente del Club, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha sottolineato l’importanza dell’evento dichiarando: “Crediamo fermamente che la storia, l’arte e la cultura siano il pilastro su cui edificare la consapevolezza dell’identità culturale tra i cittadini di domani. Attraverso questi percorsi, l’Inner Wheel Club di Agrigento continuerà a tessere un dialogo fecondo tra passato e futuro, nella fiera certezza che riconoscere le proprie radici sia il primo passo per trasformarle in speranza e forza per il domani”.

Accolti dalla Direttrice, dott.ssa Rossana Florio, e dai suoi preziosi collaboratori, i ragazzi hanno varcato la soglia della memoria collettiva vivendo non una semplice lezione, ma un autentico viaggio sensoriale tra documenti d’epoca e narrazioni d’archivio capace di trasformare la storia da concetto astratto in esperienza viva e pulsante. Un ringraziamento speciale per la costante e lungimirante sinergia istituzionale va alla Preside Rosellina Greco e ai docenti Salemi, Cumbo, Brucceri, Liuzza, Morreale e Cordaro, autorevoli mediatori di questo percorso formativo che ha trovato la sua conferma più bella nella curiosità e negli sguardi appassionati degli alunni, veri protagonisti di una giornata dedicata alla scoperta dell’identità culturale collettiva.