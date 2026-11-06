Agrigento, ubriaco al volante si schianta contro la recinzione di un cantiere in piazza Pirandello: denunciato 26enne

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Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Il giovane ha perso il controllo dell’auto, finendo contro la struttura del cantiere. Lievemente ferito, è stato denunciato dai carabinieri, che gli hanno anche ritirato la patente.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è verificato nel centro di Agrigento. Un ventiseienne agrigentino, dopo aver perso il controllo della propria automobile, è finito violentemente contro la recinzione di un cantiere in piazza Pirandello.

L’impatto ha provocato il danneggiamento della struttura e il giovane ha riportato alcune lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi e sottoposto il conducente all’alcoltest. Gli accertamenti hanno restituito un risultato inequivocabile: il tasso alcolemico era tre volte superiore al limite consentito dalla legge.

Per il ventiseienne è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il conseguente ritiro della patente.