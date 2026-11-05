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Altra truffa ad anziani. Bersaglio a Sciacca. Una pensionata di 90 anni ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere che le ha raccontato che suo figlio aveva provocato un incidente stradale, e che sarebbe stato necessario pagare una cauzione per evitare gravi conseguenze giudiziarie. La donna è caduta nel tranello. Un inviato dal carabiniere si è presentato a casa dell’anziana. E lei gli ha consegnato denaro e gioielli per un valore di circa 1000 euro. Indagini sono in corso.