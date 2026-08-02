Sipario d’Oro 2026, trionfo di emozioni nella Valle dei Templi: una notte che celebra le eccellenze italiane (FOTO)

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Una notte magica, capace di unire cultura, emozione e riconoscenza in uno degli scenari più affascinanti del mondo. Il Teatro della Panoramica dei Templi di Agrigento ha accolto una folla straordinaria per la XIX edizione del Premio Nazionale “Sipario d’Oro”, trasformandosi in un palcoscenico di prestigio dove talento, impegno e umanità sono stati i veri protagonisti.

Un pubblico numerosissimo ha gremito ogni ordine di posti, accompagnando con applausi calorosi una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere, conquistando un posto d’onore tra gli appuntamenti culturali più importanti del panorama nazionale.

A rendere indimenticabile la serata sono stati gli straordinari protagonisti premiati, donne e uomini che con il loro lavoro rappresentano autentiche eccellenze italiane. Sul palco sono saliti il professor Vito Pavone, luminare dell’Ortopedia e Traumatologia italiana, la giornalista Lorena Dolci di Telecolor Catania, la presidente del Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca Claudia Gucciardo, la dirigente scolastica Rosetta Morreale, la presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici Carola De Paoli, il giornalista investigativo Franco Castaldo e il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento Antonino Savarino, accolti da lunghi applausi e da una standing ovation che ha testimoniato il profondo apprezzamento del pubblico.

Tra i momenti più intensi ed emozionanti della serata, quelli dedicati ai premi speciali. Il teatro si è fermato in un rispettoso e commosso silenzio per rendere omaggio a Patrizia, madre del piccolo Domenico, la cui testimonianza ha profondamente toccato il cuore dei presenti. Grande partecipazione anche per il riconoscimento conferito all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, simbolo di una battaglia quotidiana per la sicurezza, la memoria e la tutela della vita.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio fatto di storie, emozioni e valori sono stati i giornalisti Marcella Lattuca e Lelio Castaldo, che con professionalità, eleganza e sensibilità hanno scandito ogni momento della manifestazione, dando voce ai protagonisti di una serata destinata a rimanere nella memoria di tutti.

L’edizione 2026 del Premio Sipario d’Oro va così in archivio con un successo che supera ogni aspettativa. Una platea gremita, un’organizzazione impeccabile, ospiti di altissimo profilo e un entusiasmo palpabile hanno consacrato ancora una volta la manifestazione come uno degli eventi più prestigiosi del Mezzogiorno.

Agrigento, culla di storia e cultura, ha saputo ancora una volta mostrare il suo volto migliore, confermandosi una città capace di ospitare appuntamenti di grande spessore umano e culturale. Il Sipario d’Oro non è stato soltanto una cerimonia di premiazione, ma una vera celebrazione del merito, della solidarietà e dell’eccellenza italiana: una serata che ha lasciato il segno e che continuerà a vivere nel ricordo dei protagonisti e delle migliaia di persone che hanno avuto il privilegio di assistervi.