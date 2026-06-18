Tragico incidente nelle campagne di Ribera: agricoltore perde la vita dopo il ribaltamento del camion

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Dramma nelle campagne riberesi, dove un agricoltore di 62 anni ha perso la vita in seguito al ribaltamento del camion che stava conducendo. La vittima è Giuseppe Caternicchia, molto conosciuto e stimato in città.

L’incidente si è verificato in contrada Serralunga, nelle vicinanze del fiume Magazzolo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo pesante sarebbe improvvisamente uscito dalla carreggiata, ribaltandosi su un fianco.

Nel tentativo di mettersi in salvo mentre il veicolo stava cadendo, il sessantaduenne sarebbe rimasto schiacciato tra la portiera e la struttura del camion. L’impatto si è rivelato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Ribera. Presenti anche i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Agrigento, che stanno collaborando per accertare la dinamica dell’accaduto.

Profondo il cordoglio della comunità locale. Il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, ha espresso il proprio dolore per la scomparsa dell’agricoltore: «Sono sconvolto. Era una persona a me cara e molto conosciuta in città. La moglie è impegnata nel volontariato religioso e nel comitato Pro Borgo Bonsignore. Giuseppe era un uomo di poche parole, instancabile lavoratore e dotato di grandi qualità umane».

La notizia ha suscitato commozione tra amici, conoscenti e cittadini che ricordano Caternicchia come una persona laboriosa, riservata e profondamente legata al proprio territorio.