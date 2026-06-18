Carcere Agrigento: rischio “polveriera”

Condividi

Visualizzazioni 102

Per il carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento lancia un allarme, per carenze d’organico nella Polizia penitenziaria e per il rischio collasso operativo, il sindacato Sappe, coordinato da Donato Capece. La struttura, già sovraffollata con circa 300 detenuti a fronte di 283 posti disponibili, si prepara ad accogliere ulteriori 248 posti entro l’inizio del 2027 grazie a lavori di ampliamento. Senza un adeguato incremento del personale di Polizia penitenziaria la situazione potrebbe diventare insostenibile. Il carcere potrebbe trasformarsi in una “polveriera”, motivo per cui è stata richiesta l’assegnazione urgente di almeno 50 unità aggiuntive per evitare il deterioramento dell’ordine interno e delle condizioni di lavoro, già compromesse da un sovraffollamento e da episodi di violenza e tensione che pesano sulla sicurezza complessiva della struttura.