Villaggio Mosè, Piazza dei Vespri trasformata in una discarica a cielo aperto: odori insopportabili e cittadini esasperati (FOTO)

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Ancora una volta Piazza dei Vespri si ritrova ostaggio dell’incuria e dei ritardi nella raccolta dei rifiuti. A distanza di ore dalla conclusione del tradizionale mercato del lunedì, l’immondizia lasciata da mercatisti e avventori è ancora lì, accumulata tra la rabbia dei residenti e l’indifferenza di chi dovrebbe intervenire.

La situazione è diventata particolarmente grave a causa delle elevate temperature di questi giorni. Sacchi, cartoni, scarti alimentari e rifiuti di ogni genere stanno producendo un odore nauseabondo che si sta diffondendo ben oltre la piazza, raggiungendo gran parte del quartiere Villaggio Mosè.

I cittadini parlano di aria irrespirabile, finestre costrette a rimanere chiuse e di un degrado che si ripete troppo spesso senza che vengano adottate soluzioni efficaci e definitive. Una condizione che non rappresenta soltanto un problema di decoro urbano, ma anche una questione igienico-sanitaria che merita attenzione immediata.

Le immagini scattate sul posto mostrano chiaramente una realtà che non dovrebbe appartenere a una città che vuole definirsi civile e accogliente. Cumuli di rifiuti abbandonati sotto il sole cocente rappresentano un pessimo biglietto da visita per residenti e visitatori.

La domanda che molti si pongono è semplice: perché nessuno è ancora intervenuto? E soprattutto, quanto tempo dovranno ancora attendere i cittadini prima che venga ripristinata una situazione di normalità?

Da Piazza dei Vespri e dal Villaggio Mosè arriva un appello forte e chiaro alle istituzioni e agli enti preposti: è necessario intervenire immediatamente per rimuovere i rifiuti e restituire dignità a un’area che oggi appare abbandonata a sé stessa.

L’emergenza non può essere ignorata. Con il caldo che aumenta di giorno in giorno, ogni ulteriore ritardo rischia di aggravare una situazione già diventata insostenibile.