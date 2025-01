Si ribalta auto sulla ss 118, giovane sotto shock

Condividi

Si è temuto il peggio ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza per un giovane che ha perso improvvisamente il controllo della sua Mini Cooper che si è ribaltata. L’incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi in transito, si è verificato sulla Statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali, nei pressi del bivio per contrada “Petrusa”.

L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ma verosimilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, è cappottata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Il ragazzo alla guida, a parte il grosso spavento, non ha riportato ferite.