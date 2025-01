Racalmuto, entra in un centro di accoglienza e spara alcuni colpi di pistola. Ricercato

Condividi

Visualizzazioni 79

È entrato all’interno di una struttura per migranti a Racalmuto e, in stato di alterazione e confusionale causato dall’abuso di alcolici, ha sparato 2 colpi di pistola in aria. Un uomo di nazionalità italiana

ha letteralmente scatenato il panico all’interno della comunità dove erano presenti 27 ospiti che, per lo spavento, sono usciti immediatamente dal centro di accoglienza. La notizia è stata riferita dal mediatore culturale all’Arma dei carabinieri territoriale

Sul posto i Carabinieri e le ambulanze del 118. Si sta monitorando la situazione

IN AGGIORNAMENTO