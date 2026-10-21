Akragas-Marsala, il big match si gioca in notturna: domenica alle 20 all’Esseneto

Sarà una domenica sera di grande calcio allo stadio Esseneto. Il big match tra Akragas e Marsala, valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, si disputerà domenica 25 ottobre alle ore 20.
Una sfida dal grande fascino, tra due piazze storiche del calcio siciliano, che si ritrovano per un confronto particolarmente atteso.
Sarà anche una serata speciale per il pubblico biancazzurro: la prima partita in notturna della stagione all’Esseneto, un’occasione per vivere l’atmosfera delle grandi sfide sotto i riflettori.
La società invita tutti i tifosi a riempire gli spalti e sostenere la squadra in un appuntamento importante per il cammino in campionato.