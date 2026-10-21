Via Atenea, stop al distributore automatico H24: attività chiusa e prodotti sequestrati

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La Polizia Locale interviene contro un’attività aperta senza un titolo valido e in violazione del regolamento sul decoro del centro storico. Al titolare contestate sanzioni fino a 15.493 euro.

Proseguono ad Agrigento i controlli della Polizia Locale sul commercio cittadino, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e contrastare abusi e irregolarità. Nel corso della giornata di ieri, gli agenti sono intervenuti in via Atenea, dove era stata appena avviata un’attività commerciale con distributori automatici operativi 24 ore su 24.

Dagli accertamenti è emerso che l’esercizio era stato aperto senza un titolo valido. A rendere illegittima l’attività anche il regolamento comunale sul decoro del centro storico, che vieta l’apertura di esercizi commerciali H24 in quest’area della città.

Nei confronti del titolare è stata contestata la violazione del decreto legislativo 114/1998, che prevede una sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493 euro. Gli agenti hanno inoltre disposto il sequestro cautelare dei distributori automatici e dei prodotti contenuti al loro interno, ordinando l’immediata cessazione dell’attività. Contestata anche un’ulteriore violazione del Regolamento di Polizia Urbana.

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore comunale Michelangelo Lo Piparo, che ha ribadito la linea dell’amministrazione sul rispetto delle regole e sulla tutela del centro storico.

«Le regole valgono per tutti e vanno rispettate», ha dichiarato Lo Piparo. «Il regolamento sul decoro esiste per tutelare l’immagine del centro storico, e non è accettabile che qualcuno lo ignori aprendo comunque. I controlli continueranno con costanza, a garanzia dei cittadini e di una concorrenza leale nei confronti di chi lavora correttamente».

L’amministrazione comunale annuncia dunque la prosecuzione delle verifiche sulle attività commerciali, con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni che disciplinano il commercio nel cuore della città.