Encomio al Comandante Maggiore Vincenzo Lattuca e al Corpo di Polizia Municipale per l’Eccellente Gestione della Viabilità durante la Visita del Presidente della Repubblica

“L’Amministrazione Comunale di Agrigento desidera esprimere il proprio plauso al Comandante Maggiore Vincenzo Lattuca e a tutto il Corpo di Polizia Municipale per l’altissima professionalità dimostrata nella gestione della viabilità e della sicurezza in occasione della recente visita del Presidente della Repubblica. Nonostante il brevissimo tempo a disposizione e la complessità dell’evento, il Comandante Lattuca, a poche ore dalla sua nomina, ha saputo coordinare in maniera impeccabile l’intero piano del traffico cittadino. Grazie alla sua competenza e lungimiranza, è stato messo a punto un sistema di viabilità fluido e sicuro, prevedendo anche eventuali soluzioni alternative per far fronte a possibili criticità. A questo si aggiunge la grande sintonia che si è creata sin da subito tra l’Assessore alla Polizia Municipale Dott. Carmelo Cantone e il nuovo Comandante. Questa collaborazione stretta e proficua è stata determinante per affrontare con successo le sfide organizzative e operative che un evento di tale portata ha comportato. Un encomio particolare va inoltre a tutti i Vigili Urbani, che hanno partecipato con impegno e dedizione straordinari, garantendo la presenza necessaria per un evento così significativo. Grazie al loro lavoro, Agrigento ha saputo offrire la migliore immagine di sé, non solo in termini di ordine e sicurezza, ma anche attraverso il rifacimento di alcuni tratti stradali strategici, che hanno contribuito a migliorare la presentabilità della città. L’Amministrazione sottolinea l’importanza di un lavoro sinergico che ha coinvolto tutte le parti interessate, richiedendo un notevole sforzo organizzativo e operativo. Questo risultato è motivo di orgoglio per l’intera comunità e dimostra come impegno, professionalità e un’ottima collaborazione possano fare la differenza nel garantire il successo di eventi di rilevanza nazionale.”