Agrigento celebra le eccellenze del Made in Italy: il Teatro Pirandello ospita l’Experience dedicata a talento e impresa

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Domenica 25 ottobre, alle 17.30, un appuntamento tra innovazione, storie di successo, imprenditoria femminile e premiazioni. Dalla Sicilia al mondo, riflettori sulle realtà che valorizzano il patrimonio produttivo italiano.

Agrigento si prepara ad accogliere un evento dedicato al talento imprenditoriale e alla capacità delle imprese italiane di innovare e affermarsi anche sui mercati internazionali. Domenica 25 ottobre 2026, alle 17.30, il Teatro Pirandello ospiterà “Made in Italy – Eccellenze Italiane Experience”, una manifestazione che riunirà testimonianze, esperienze professionali e storie di successo provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dall’estero.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare un Made in Italy che va ben oltre i settori tradizionalmente associati alla moda e al design. Al centro ci saranno le persone, le imprese, le competenze e le idee che contribuiscono alla crescita economica del Paese, attraverso creatività, ricerca e capacità di affrontare le trasformazioni del mercato globale.

Il programma prevede talk tematici, momenti di confronto e testimonianze imprenditoriali, con approfondimenti sul futuro del Made in Italy e sulle esperienze degli italiani in Europa. Spazio anche alla presentazione di realtà imprenditoriali considerate rappresentative dell’eccellenza siciliana, nazionale e internazionale.

Particolare attenzione sarà dedicata all’imprenditoria femminile. Quattro imprenditrici saranno protagoniste di un confronto sui rispettivi percorsi professionali, sulle difficoltà incontrate e sulle opportunità di sviluppo, offrendo uno sguardo sul contributo delle donne all’economia e alla costruzione di nuovi modelli di leadership.

Ad arricchire il pomeriggio saranno anche momenti di spettacolo, fino alla premiazione conclusiva, pensata per riconoscere il valore delle esperienze imprenditoriali protagoniste dell’iniziativa.

«Il Made in Italy non è soltanto un’origine geografica, ma un’identità costruita attraverso persone, imprese, territori, competenze, creatività e capacità di innovare», sottolineano gli organizzatori, sintetizzando lo spirito della manifestazione.

L’evento punta così a trasformare il palcoscenico del Pirandello in un luogo d’incontro tra esperienze e professionalità, favorendo nuove occasioni di dialogo e connessione tra territori e imprese. Un’opportunità per mettere in evidenza il patrimonio umano e produttivo italiano e il ruolo che le relazioni, la condivisione delle conoscenze e la capacità di guardare al futuro.