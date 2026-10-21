Agrigento, Michelangelo Lo Piparo nuovo assessore comunale

Condividi

Visualizzazioni 126

In attesa delle formalità, e a meno di imprevisti, Michelangelo Lo Piparo è nuovo assessore nella giunta del sindaco di Agrigento Michele Sodano, in quota Controcorrente dopo le dimissioni dell’ex vicesindaco Giovanni Crosta. A Lo Piparo si prospetta l’assegnazione delle deleghe alla Polizia locale, alla Trasparenza e forse anche all’Ecologia, attualmente affidata all’assessore Riccobene. La carica di vicesindaco sarebbe destinata a Mariuccia Miccichè. Lo Piparo, ex commissario di polizia in pensione, ha prestato servizio nelle questure di Caltanissetta, Cagliari e Agrigento, occupandosi di criminalità organizzata, cattura di latitanti e indagini sui sequestri di persona. È stato inoltre responsabile del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica, ha lavorato alla Dia di Agrigento e alla Polfer.