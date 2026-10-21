Canicattì, incendio nella notte: a fuoco l’Audi A3 di un operaio

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Notte di fuoco a Canicattì, dove un incendio ha danneggiato un’Audi A3 di proprietà di un operaio trentenne del posto. L’episodio si è verificato lungo la strada statale 122.

A seguito della segnalazione, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine del rogo.

Al momento, una prima ispezione non avrebbe fatto emergere elementi concreti a sostegno dell’ipotesi di un incendio doloso. Gli investigatori, tuttavia, mantengono aperte tutte le piste e proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incendio.