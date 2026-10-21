Furto al liceo Leonardo di Agrigento, forzato l’ingresso e svuotati i distributori automatici

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Nuovo raid ai danni di una scuola agrigentina. I ladri hanno preso di mira le macchinette di bevande e snack, portando via il denaro contenuto nei cassetti.

Furto notturno al liceo Scientifico “Leonardo” di via Gramsci, ad Agrigento. Ignoti si sono introdotti nell’istituto dopo aver forzato la porta d’ingresso principale, riuscendo a raggiungere i distributori automatici utilizzati quotidianamente da studenti e personale scolastico. Una volta dentro, i malviventi hanno scassinato i vani portamonete delle macchinette di caffè, bevande e snack, impossessandosi dell’incasso e facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo. A complicare il lavoro degli investigatori è l’assenza di telecamere di videosorveglianza nell’area interessata dal furto, circostanza che potrebbe rendere più difficile ricostruire le fasi dell’incursione e individuare gli autori.

Sono ancora da quantificare sia il denaro rubato sia i danni provocati alla porta d’ingresso e ai distributori automatici.