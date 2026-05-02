Scontro tra moto e auto sulla statale 113: perde la vita un uomo di 39 anni

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Un grave incidente stradale si è verificato nel Palermitano, dove un uomo di 39 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un’automobile. La vittima, Davide Bellina, è deceduta nella serata di ieri dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale.

L’impatto è avvenuto lungo la statale 113. Subito dopo l’incidente, i soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma le condizioni del motociclista sono apparse fin da subito estremamente critiche. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Alla guida dell’auto coinvolta nello schianto si trovava un uomo di 57 anni, rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.