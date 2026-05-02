Il cuore rosanero raccontato in digitale: il nuovo libro di Luca Castronovo

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Un viaggio tra passione, memoria e identità sportiva. È questo il filo conduttore del nuovo libro digitale firmato da Luca Castronovo, autore agrigentino di origini palermitane, che in questi mesi torna a raccontare il calcio con “Il Cuore Rosanero: Storia e Passione del Palermo Calcio”, disponibile su Amazon.

L’opera si inserisce nel solco delle precedenti pubblicazioni dell’autore, che in questi mesi ha continuato a dedicare spazio e attenzione a diverse realtà sportive, spaziando dal calcio al basket. Tra queste, i lavori sull’Akragas Calcio e sulla Fortitudo Agrigento, fino ad arrivare a un precedente approfondimento sul Palermo FC. Un percorso coerente, costruito attorno alla volontà di valorizzare storie sportive spesso legate al territorio e alla passione popolare.

Nel nuovo volume, Castronovo ripercorre le tappe più significative della storia rosanero, intrecciando cronaca sportiva e sentimento collettivo. Non si tratta soltanto di una narrazione dei risultati sul campo, ma di un racconto che mette al centro tifosi, momenti iconici e il legame profondo tra la squadra e la città.

L’autore tiene a precisare la natura del progetto: il libro è stato realizzato a livello amatoriale e non dispone di alcuna licenza ufficiale. Una scelta che non ne limita l’ambizione narrativa, ma anzi sottolinea l’approccio libero e appassionato con cui è stato concepito.

Disponibile esclusivamente in formato digitale, “Il Cuore Rosanero” si rivolge a chi vive il calcio non solo come sport, ma come elemento identitario. Un contributo che si aggiunge alla produzione indipendente dedicata al mondo rosanero, offrendo uno sguardo personale e sentito su una delle realtà calcistiche più amate del panorama italiano.