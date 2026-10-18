Schianto in moto sulla statale 113: muore un uomo di 38 anni, un altro centauro ferito

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Ancora sangue sulle strade siciliane. Un grave incidente lungo la statale 113, nei pressi di Cefalù, è costato la vita a Emanuele Bianconi, 38 anni.

L’uomo viaggiava in moto quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato l’impatto che non gli ha lasciato scampo.

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un secondo motociclista, rimasto ferito e soccorso dai sanitari. Il centauro è stato trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù in codice giallo.

L’ennesima tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle strade siciliane, teatro ancora una volta di un drammatico incidente mortale.