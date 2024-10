13 voli diretti Palermo e Catania – New York la prossima estate

Condividi

Visualizzazioni 128

Dalla prossima estate saranno attivi 13 voli diretti settimanali che collegheranno Palermo e Catania a New York, aeroporto Kennedy, operati dalle compagnie Neos, Delta e United Airlines, L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti, Alessandro Aricò, ha incontrato a Palazzo d’Orleans il vice presidente della Delta Air Lines per Europa, Africa e India, Matteo Curcio. E Aricò afferma: “Con l’avvio dei 7 voli giornalieri di Delta da Catania a New York salgono a 13 i collegamenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti. E’ un risultato straordinario, che ci inorgoglisce e dimostra quanto questa terra sappia essere attrattiva al di là dell’Atlantico in cui vivono, tra l’altro, molti emigrati siciliani di seconda e terza generazione. E’ un forte impulso alla crescita turistica ed economica di tutta la Sicilia, che si conferma strategica nel Mediterraneo per il trasporto aereo internazionale”.