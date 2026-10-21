Nuovo risparmio per il Comune di Porto Empedocle

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Dopo la sentenza del Tribunale di Agrigento contro Banca Sistema s.p.a che ha consentito, al Comune di Porto Empedocle di risparmiare circa 900 mila euro di fatture non pagate a Enel Sole s.p.a., una nuova boccata di ossigeno arriva alle casse comunali dell’ente già in dissesto. Infatti, Unicredit s.p.a. aveva chiesto e ottenuto, dal Tribunale di Milano, un decreto ingiuntivo ai danni del Comune di Porto Empedocle per un importo di un milione e 500 mila euro.

Il Comune di Porto Empedocle, difeso dall’Avv. Giuseppe Aiello, ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo eccependo innanzitutto la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Agrigento oltre al fatto che il debito, secondo una perizia di parte depositata presso lo stesso Tribunale di Milano. non ammonterebbe a un milione e 500mila euro bensì a circa 350mila euro. Gli Avvocati di Unicredit spa hanno depositato una istanza di cancellazione della causa dal ruolo con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, aderendo alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avv. Giuseppe Aiello. La decisione quasi del tutto scontata è prevista per il prossimo 3 dicembre. Questo consentirà al Comune di Porto Empedocle, intanto di prendere fiato rispetto al debito con Unicredit spa poichè se l’istituto bancario vorrà far valere le proprie pretese dovrà riproporre il tutto dinnanzi al Tribunale di Agrigento ed in secondo luogo la possibilità, per lo stesso ente comunale, di rinegoziare il tutto con Unicredit spa.