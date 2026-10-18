Caro-carburante, Schifani chiama Salvini: al tavolo di Milano anche gli autotrasportatori siciliani

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La Regione annuncia risorse contro il caro-gasolio attraverso le variazioni di bilancio. Martedì il confronto istituzionale per affrontare i nodi della protesta che sta bloccando l’isola.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per affrontare la vertenza degli autotrasportatori siciliani, protagonisti di una protesta che sta provocando pesanti ripercussioni sull’economia dell’isola.

Al centro della conversazione, il costo del carburante e le richieste della categoria, che denuncia le difficoltà crescenti legate all’aumento delle spese di gestione. Salvini aveva già incontrato nella giornata precedente il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino.

Dalla telefonata sarebbe emersa la disponibilità del ministro ad approfondire le questioni sollevate. Il passaggio più significativo riguarda il tavolo istituzionale in programma martedì a Milano, dove, su proposta dello stesso Schifani, siederanno per la prima volta anche i rappresentanti degli autotrasportatori siciliani.

«L’interlocuzione con il ministro Salvini è stata assolutamente positiva, vista la sua disponibilità ad accogliere le nostre proposte», ha dichiarato il governatore.

Schifani ha inoltre annunciato che Palazzo d’Orléans intende intervenire direttamente sul fronte dei costi energetici e del trasporto merci. «Il governo siciliano farà la sua parte garantendo risorse certe contro il caro-carburante già a partire dalle variazioni di bilancio all’esame dell’Assemblea regionale siciliana», ha assicurato.

La Regione riconosce il peso strategico dell’autotrasporto per il sistema produttivo siciliano e per migliaia di famiglie che dipendono dal settore. Adesso l’attenzione si sposta sul confronto di Milano, dal quale gli operatori attendono risposte concrete sulle misure da adottare per contenere i costi e superare la fase di protesta.

L’obiettivo dichiarato è individuare soluzioni capaci di alleggerire la pressione sulle imprese e garantire la continuità dei collegamenti e delle forniture, in un territorio in cui il trasporto su gomma rappresenta un elemento essenziale per l’approvvigionamento di merci e prodotti.