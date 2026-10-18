Agrigento-Catania, Controcorrente chiede bus diretti per l’aeroporto: interrogazione all’ARS

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Un collegamento diretto tra Agrigento e l’aeroporto di Catania-Fontanarossa, senza fermate intermedie e con corse calibrate sugli orari dei voli. È la richiesta avanzata da Controcorrente, che porta la questione dei trasporti all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana attraverso un’interrogazione parlamentare urgente.

L’iniziativa prende le mosse dal lavoro sul territorio di Elvira Mangione, capogruppo di Controcorrente al Consiglio comunale di Agrigento, che ha raccolto le numerose segnalazioni di cittadini, lavoratori, studenti e turisti alle prese con collegamenti considerati poco funzionali per raggiungere lo scalo catanese.

Attualmente, le corse in autobus prevedono fermate a Canicattì e Caltanissetta, con conseguente allungamento dei tempi di viaggio e disagi per chi deve raggiungere l’aeroporto in tempo per imbarcarsi o rientrare in città dopo un volo.

«La mancanza di un collegamento diretto tra la nostra città e il principale hub aeroportuale della Sicilia orientale è un limite non più tollerabile», afferma Elvira Mangione. «Agrigento non può continuare a vivere in una condizione di marginalità infrastrutturale».

La proposta, precisa la capogruppo, non punta a moltiplicare indiscriminatamente le corse, ma a riorganizzare quelle già disponibili, destinandone alcune a un servizio espresso tra Agrigento e Fontanarossa, senza penalizzare i collegamenti con i centri intermedi.

L’interrogazione porta la firma dei deputati regionali Ismaele La Vardera, Jose Marano, Alessandro De Leo e Carlo Gilistro. Al presidente della Regione e all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità viene chiesto di intervenire con urgenza per istituire almeno due o tre corse dirette giornaliere per ciascuna direzione, tenendo conto delle fasce orarie di maggiore affluenza dei voli.

Tra le richieste figura anche la convocazione di un tavolo tecnico con il Comune di Agrigento e le aziende di trasporto coinvolte, per individuare una soluzione concreta e sostenibile.

Per Controcorrente, il collegamento con Fontanarossa rappresenta una questione che va oltre il semplice servizio di trasporto pubblico. La possibilità di raggiungere rapidamente uno dei principali aeroporti dell’Isola incide sulla qualità della vita dei residenti, sulle esigenze di chi viaggia per lavoro e sulla capacità del territorio di attrarre visitatori e investimenti.

Il movimento annuncia inoltre che quella sui collegamenti aeroportuali sarà soltanto la prima di una serie di iniziative dedicate alla mobilità. L’obiettivo dichiarato è contrastare l’isolamento infrastrutturale dell’Agrigentino e sollecitare risposte concrete su un servizio ritenuto strategico per lo sviluppo economico e turistico della provincia.