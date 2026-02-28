Rientro in Fratelli d’Italia per il deputato sospeso: ufficiale il cambio di gruppo alla Camera

Condividi

Visualizzazioni 52

È stato ufficializzato oggi alla Camera dei Deputati il passaggio al gruppo di Fratelli d’Italia del parlamentare Lillo Pisano che nei mesi scorsi era finito al centro di una dura polemica per alcuni vecchi post sui social network.

L’esponente politica era stato sospeso dal partito in piena campagna elettorale nazionale dopo la diffusione di contenuti risalenti nel tempo, tra cui un commento in cui definiva Adolf Hitler un “grande statista”. Una vicenda che aveva sollevato forti reazioni e acceso il dibattito pubblico.

Nonostante l’inquadramento formale in Noi Moderati, Pisano è stato da sempre considerato politicamente vicino al partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia sul piano territoriale sia a livello nazionale. Un legame che oggi si consolida con il pieno reintegro tra le fila di Fratelli d’Italia.

Il passaggio di gruppo assume un significato politico non secondario, anche in vista dell’avvio della campagna per le elezioni amministrative del 2026. Il rientro ufficiale potrebbe infatti rafforzare gli equilibri interni e incidere sulle strategie del partito nei prossimi appuntamenti elettorali.

Con la formalizzazione odierna alla Camera, si chiude dunque una fase segnata dalle polemiche e si apre una nuova stagione politica per il deputato, che torna stabilmente sotto il simbolo di Fratelli d’Italia.