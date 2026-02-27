87 anni di impegno e coraggio: Agrigento rende omaggio ai Vigili del Fuoco

Condividi

Una giornata di memoria, riconoscenza e rinnovato senso del dovere. Il 27 febbraio, in occasione dell’87° anniversario dalla fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la città di Agrigento ha celebrato gli uomini e le donne del Comando provinciale con una cerimonia ufficiale ospitata al Palacongressi di Villaggio Mosè.

L’anniversario – che ricorda la nascita del Corpo nel 1939 – non è stato soltanto un momento celebrativo, ma un’occasione per riaffermare il valore di un servizio essenziale per la collettività. A sottolinearlo è stato il comandante provinciale Calogero Barbera, che ha evidenziato come l’obiettivo non sia autocelebrarsi, bensì rinnovare ogni giorno la missione di tutela e protezione dei cittadini. Un impegno costante, senza interruzioni, che si traduce in soccorso tecnico urgente, prevenzione incendi, attività formative e promozione della cultura della sicurezza.

Nel corso dell’intervento è stato ricordato anche l’intenso lavoro svolto nell’ultimo anno, caratterizzato da interventi complessi in diversi scenari della Sicilia, tra cui il territorio di Niscemi, spesso in sinergia con altri comandi dell’Isola.

Protagonisti della cerimonia anche gli studenti delle scuole del territorio, coinvolti grazie alla collaborazione con la Prefettura e l’Ufficio scolastico regionale. Premiati i vincitori del concorso “Lì dove serve”, iniziativa nata per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della prevenzione e della gestione delle emergenze.

A rendere ancora più solenne l’evento è stato il contributo musicale della banda del Liceo Classico e Musicale Empedocle, mentre una spettacolare manovra speleo-alpinistica ha impreziosito la cerimonia con un momento altamente simbolico dedicato al tricolore.

Spazio anche ai riconoscimenti ufficiali. Due borse di studio universitarie, promosse dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – Corpo Nazionale, sono state assegnate per lavori incentrati sull’inclusione nei processi di prevenzione incendi e nella gestione delle emergenze.

Consegnate inoltre le Croci di anzianità al personale con oltre quindici anni di servizio esemplare e un encomio speciale al capo reparto Pasqualino Palmisano per meriti distintivi maturati in attività operative.

Momento particolarmente emozionante quello dedicato ai vigili che hanno concluso il proprio percorso professionale, salutati con attestati di benemerenza per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni.

La celebrazione ha così ribadito il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nel tessuto sociale: una presenza costante, affidabile e vicina alla comunità, capace di coniugare tradizione, professionalità e attenzione alle nuove generazioni.