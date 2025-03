Bus in onore di Pirandello, Sciascia e Camilleri per Agrigento Capitale della Cultura 2025

Condividi

Ritratti sulle fiancate dei mezzi del trasporto pubblico i tre grandi protagonisti dello scenario culturale nazionale

“Bus della Cultura” ad Agrigento per celebrare la Capitale italiana della Cultura 2025. Una iniziativa della TUA (Trasporti Urbani Agrigento) che ritrae sui mezzi i tre grandi protagonisti dello scenario culturale di Agrigento: Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri. L’intenzione dell’iniziativa è ricordare lo spirito dei tre grandi autori agrigentini, ritraendoli come se fossero a bordo del bus. Camilleri è immortalato con il suo sguardo curioso e appassionato, osserva Agrigento come un bambino che scopre il mondo; Pirandello appare riflessivo e intenso, si perde nel pensiero delle sue maschere in una città che incarna il contrasto tra il dramma e la bellezza. Sciascia, infine, è a bordo del bus, pronto a scrivere. I bus decorati della TUA, ispirati ai gruppi folkloristici danzanti di tutto il mondo , arricchiscono la festa del Mandorlo in Fiore in corso ad Agrigento.

Giuseppe Recca