Raffadali, benzina intimidatoria

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A Raffadali ignote mani hanno piazzato una bottiglia di plastica con dentro benzina innanzi all’ingresso di un’azienda di autonoleggio. Il titolare ha sporto denuncia a carico di ignoti alla locale stazione dei Carabinieri. Indagini sono in corso avvalendosi, se presenti, anche dei sistemi di video – sorveglianza.